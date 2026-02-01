Mateta Milan, Romano conferma: «C’è l’accordo, ma la decisione è ancora in sospeso. Ecco perché»

Mateta Milan, Romano conferma l’attuale stop alla trattativa. Le parole dell’esperto di mercato riguardo le motivazioni che fanno titubare i rossoneri

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fornito aggiornamenti importanti sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan. Intervenuto nel suo canale YouTube, il giornalista ha rivelato che, nonostante l’accordo totale tra il Milan e il Crystal Palace, la trattativa è attualmente in stand-by. La dirigenza rossonera, infatti, sta ancora valutando se procedere con l’operazione già in queste ore, rendendo le prossime decisioni cruciali per l’esito dell’affare.

LA SITUAZIONE DI MATETA – «Il Crystal ha ormai chiuso per Strand Larsen, ma il Milan resta ancora in attesa di capire se procedere o meno per Mateta, i rossoneri hanno l’accordo totale con il giocatore e club inglese, stanno ora decidendo se procedere subito o meno. All’interno della dirigenza si vede questa operazione come un qualcosa di già fattibile per gennaio, prossime ore decisive».

La situazione è quindi in fase di valutazione finale, e nelle prossime ore il Milan dovrà prendere una decisione su Mateta, tenendo conto delle esigenze della squadra e degli equilibri finanziari.