Mateta Milan, novità incoraggianti dall’Inghilterra: l’intreccio di mercato legato a Strand Larsen

Mateta Milan: l’arrivo dell’attaccante francese a Milanello è subordinato al trasferimento di Strand Larsen, chiamato a sostituirlo al Crystal Palace

Il calciomercato del Milan è entrato in una fase caldissima, con la dirigenza concentrata sulla ricerca di un rinforzo fisico per il reparto offensivo. L’obiettivo numero uno è diventato Jean-Philippe Mateta, centravanti francese di proprietà del Crystal Palace, apprezzato per la sua stazza imponente e la capacità di finalizzare il gioco corale. Tuttavia, l’operazione non è slegata dal contesto internazionale: il club inglese non darà il via libera alla cessione della punta transalpina senza aver prima messo sotto contratto un sostituto affidabile.

L’erede designato è una vecchia conoscenza rossonera

Il nome scelto dal Crystal Palace per colmare il vuoto lasciato da un’eventuale partenza di Mateta è quello di Jorgen Strand Larsen. L’attaccante norvegese del Wolverhampton, che vanta un passato nel settore giovanile del Diavolo, rappresenta l’incastro perfetto in questo domino di mercato. Sebbene l’accordo tra i club inglesi sembri teoricamente raggiunto, restano da limare gli ultimi dettagli burocratici per sbloccare definitivamente il passaggio del norvegese verso Londra, mossa che darebbe il semaforo verde definitivo per il trasferimento del francese a Milano.

I segnali d’addio di Strand Larsen ai Wolves

Un indizio fondamentale sulla chiusura della trattativa è arrivato proprio dall’ultimo impegno dei Wolves in Premier League. Durante la sconfitta interna per 0-2 contro il Bournemouth, Strand Larsen è subentrato solo al 70° minuto al posto di Hwang Hee-chan, l’instancabile attaccante sudcoreano noto per la sua velocità. Al triplice fischio, il norvegese si è trattenuto sul terreno di gioco del Molineux per rivolgere un lungo e sentito applauso ai propri tifosi.

Un gesto che anticipa la firma sul contratto

Questo comportamento è stato letto dalla stampa britannica, in particolare da Sky Sports UK, come un chiaro segnale di addio. Mentre le altre rivali del campionato hanno già definito gran parte delle proprie rose, il Milan resta alla finestra in attesa che questo incastro si completi. L’applauso di Strand Larsen potrebbe essere stato l’ultimo atto della sua esperienza con la maglia del Wolverhampton, aprendo così le porte del campionato italiano a Mateta, pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo per la squadra rossonera.