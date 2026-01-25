Mateta Milan, un nome che torna prepotentemente di moda per l’attacco rossonero dopo i nuovi contatti tra la dirigenza e l’entourage della punta

Il futuro del reparto offensivo del Milan potrebbe presto arricchirsi di nuova forza fisica e centimetri. Durante l’ultimo aggiornamento video trasmesso sui canali social, i massimi esperti di trasferimenti Fabrizio Romano, giornalista di fama mondiale, e Matteo Moretto, analista di mercato stimato per la precisione dei suoi retroscena internazionali, hanno fatto il punto sulle manovre del club meneghino. Al centro della discussione c’è ancora una volta Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace caratterizzato da una straripante potenza atletica e una spiccata propensione al gioco aereo.

L’interesse per il calciatore francese non è affatto una novità dell’ultima ora. La dirigenza di via Aldo Rossi ha messo gli occhi sul giocatore già durante la sessione estiva, mantenendo poi i contatti vivi anche nei mesi successivi. Tra ottobre e novembre, infatti, si sarebbero registrate nuove telefonate per confermare la posizione dell’attaccante nella lista delle preferenze rossonere. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua capacità di valorizzare i centravanti d’area di rigore, un profilo come quello di Mateta rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità per le rotazioni offensive.

La volontà del giocatore e il feeling con l’Italia

Nonostante la concorrenza internazionale, il Milan può contare su un alleato fondamentale: la volontà del calciatore stesso. Il centravanti francese sembra essere rimasto affascinato dal progetto tecnico del Diavolo e dalle suggestioni della Serie A. Questo legame si sta concretizzando in un impegno reale da parte dell’atleta, che avrebbe già iniziato a prepararsi per un eventuale trasferimento a Milano.

La perseveranza dei rossoneri nel corteggiare il giocatore sta dando i suoi frutti, creando un clima di forte gradimento reciproco. In un mercato dove la motivazione personale fa spesso la differenza, il fatto che Mateta stia attivamente accorciando le distanze culturali con il nostro Paese è un segnale inequivocabile del suo desiderio di vestire la maglia meneghina nella prossima stagione.

MATETA «Non va dimenticato questo gradimento del Milan per Mateta, che parte dall’estate scorsa, che si rinnova con delle chiamate tra ottobre e novembre. È un giocatore che nella lista del Milan è sempre molto in alto, ed anche lato giocatore, il gradimento per l’Italia è alto. Mi risulta che stia studiando l’italiano… c’è tanta voglia».