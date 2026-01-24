Calciomercato Milan, non tramonta Mateta: Tare pronto all’assalto in estate. La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a monitorare con attenzione Mateta: se dovesse rimanere al Crystal Palace pronto l’assalto estivo

Nonostante il mercato di gennaio del Milan sembri scivolare verso una chiusura senza botti clamorosi dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug, il nome di Jean-Philippe Mateta continua a restare cerchiato in rosso sul taccuino di Igli Tare. Il centravanti francese del Crystal Palace, protagonista di una stagione da trascinatore in Premier League, è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che coinvolge anche la Juventus e l’Aston Villa.

Attraverso il suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla posizione dei rossoneri, confermando che il gradimento per il giocatore è totale e duraturo.

Calciomercato Milan, le parole di Fabrizio Romano: «Il Diavolo ci proverà per Mateta»

Romano ha sottolineato come il profilo di Mateta sia considerato perfetto per le rotazioni di Massimiliano Allegri, pur frenando su un approccio immediato in questa sessione:

Un apprezzamento costante: «Mateta è un giocatore su cui c’è il gradimento del Milan, già dalla scorsa estate e nei mesi di ottobre e novembre: è un gradimento che non cambia».

Questione di opportunità: «Mateta piace tanto al Milan e io credo che se in futuro si dovesse presentare l'opportunità ci proverà, magari non si presenterà a gennaio o magari si apriranno scenari diversi».

Caratteristiche ideali: «Credo che al Milan il ragazzo continui a piacere come caratteristiche». La sua fisicità e il senso del gol sono visti come il complemento ideale per il reparto offensivo rossonero del 2026.

L’intrigo Mateta: 40 milioni e la voglia di Champions

Mentre il Milan osserva sottotraccia, la situazione a Londra è esplosiva. Mateta ha comunicato ufficialmente al Crystal Palace la volontà di lasciare il club per giocare la Champions League. Tuttavia, gli “Eagles” hanno fissato un prezzo monstre di 40 milioni di euro, respingendo al momento le offerte al ribasso della Juventus (che ha virato su En-Nesyri) e resistendo agli assalti dell’Aston Villa.

Proprio l’elevata valutazione e il contratto in scadenza nel 2027 suggeriscono che il Milan possa attendere il momento propizio, magari in estate, per sferrare l’attacco decisivo quando le pretese del Palace potrebbero ammorbidirsi.