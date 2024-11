Materazzi su Ibrahimovic: «In futuro tutti lo conosceranno: è un crack! Il mio rapporto con lui è...»

Materazzi su Ibrahimovic: «Nessun rapporto con lui! Grande giocatore: ha vinto tanti trofei ma…». Le dichiarazioni dell’ex Inter

Cosi Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, si è raccontato al canale Youtube ‘The Italian Football Podcast. Le parole riguardo il rapporto con l’ex Milan, e nerazzurro, Zlatan Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC– «Non ho un rapporto con lui. Ma non è un problema, né per lui, né per me perché abbiamo le nostre vite. Quello che succede in campo resta in campo, per me nessun problema. Lui pensa di essere stato il miglior giocatore del mondo, questa non è la mia opinione. Ma per me è un grande, grande giocatore. Ha segnato molti gol. Ha vinto molti titoli, forse non i titoli più importanti perché ha perso Champions League, Mondiali ed Europei, ma ha vinto forse 20 campionati. È un grande giocatore, è un crack. Non è Messi, non è Cristiano Ronaldo, è Zlatan Ibrahimovic. Ma in futuro tutti lo conosceranno»