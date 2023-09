Mauro parla dello scudetto: «C’è una squadra che è un gradino sopra le altre». Le sue parole al Corriere dello Sport

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della corsa scudetto. Di seguito le sue parole.

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter la metterei un gradino sopra rispetto a tutte le altre, avendo qualcosa in più in termini di organico. La Juve con quella rosa può e deve lottare per lo scudetto. Sarebbe grave se giocasse male come l’anno scorso. Dalle prime tre partite il copione sembra diverso e sembra quello ideale per provare a vincere o almeno per invogliare i tifosi a tornare allo stadio».