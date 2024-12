Massimo Mauro sicuro: «Fallimento Milan? Se non arriva tra le prime 4. La Juve è inferiore ai rossoneri, ma...»

Massimo Mauro ha fatto un confronto tra il Milan e la Juve: Parco giocatori enorme, solo che una volta giocano bene e tre male»

Massimo Mauro a Tutti Convocati ha fatto un confronto tra Milan e Juve.

RISCHIO FALLIMENTO – «Si potrà usare questa parola se non arrivano tra le prime quattro. La Juve poteva vincere partite come quelle con Bologna e Lecce. Si sono preoccupati troppo di fare il compitino. Se recupererà qualcuno Motta, vedremo. Una squadra come la Juve è leggermente inferiore anche al Milan, è che il Milan non esprime quello che potrebbe, ha un parco giocatori enorme, solo che una volta giocano bene e tre male».