Massara ricomincia dalla Serie A! Grande ritorno, manca solo la firma. La situazione

Massara è pronto al ritorno in Serie A: l’ex DS del Milan è ad un passo dalla firma con la Roma. Tutti gli aggiornamenti

Il futuro della Roma sembra prendere una direzione ben definita, con un’aria di cambiamento e rinnovamento che soffia forte sulla capitale. Non solo la panchina, con l’arrivo sempre più probabile di Gian Piero Gasperini, ma anche la dirigenza è destinata a subire un’importante scossa. E in questo scenario di profonda trasformazione, un nome spicca su tutti, prepotentemente vicino a un clamoroso ritorno: quello di Frederic Massara come direttore sportivo. Le voci si fanno sempre più insistenti e, stando a quanto riportato da fonti autorevoli come Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza giallorossa e l’ex ds del Milan sarebbero già in una fase avanzata, con esiti positivi che fanno ben sperare i tifosi romanisti.

Il possibile ritorno di Massara rappresenta una notizia di grande rilievo per l’ambiente romanista. Il dirigente, che ha già vestito i colori giallorossi prima di interrompere il rapporto nel 2019, porta con sé un curriculum di successo, coronato dalla vittoria dello Scudetto con il Milan nella stagione 2021-2022. Un traguardo che dimostra la sua capacità di costruire squadre vincenti e di operare con efficacia sul mercato. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale sarebbero un valore aggiunto fondamentale per la Roma che verrà.

L’abbinamento Massara-Gasperini, se dovesse concretizzarsi, promette scintille. L’arrivo del tecnico di Grugliasco, noto per il suo gioco propositivo e intenso, richiederebbe un direttore sportivo in grado di individuare i profili giusti per la sua filosofia calcistica. E Massara, con la sua esperienza e la sua visione strategica, sembra essere l’uomo ideale per affiancare Gasperini nella costruzione di una Roma competitiva e ambiziosa. La sinergia tra i due potrebbe portare a una rifondazione mirata, con acquisti ponderati e cessioni intelligenti, finalizzate a rafforzare la rosa in ogni reparto.

Le ultime ore sono state frenetiche per i vertici di Trigoria. I contatti diretti e costruttivi con Frederic Massara hanno accelerato le trattative, portando il dirigente a un passo dalla firma. La prospettiva di rivederlo nella dirigenza della Roma entusiasma i tifosi, che vedono in lui la figura in grado di riportare la società ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo passato in giallorosso, seppur breve nell’ultimo periodo, ha lasciato un segno positivo, e ora c’è la forte sensazione che il suo ritorno possa segnare l’inizio di un nuovo ciclo vincente.

In attesa dell’ufficialità, l’ottimismo è palpabile. La Roma si sta muovendo con decisione per gettare le basi del suo futuro. Con Gasperini in panchina e, quasi certamente, Massara nel ruolo di direttore sportivo, i tifosi possono guardare con rinnovata fiducia alla prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: tornare a lottare per traguardi importanti, e con queste figure chiave al timone, il sogno giallorosso sembra sempre più vicino a diventare realtà.