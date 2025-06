Massara torna in Italia! L’ex Milan è in pole, firma vicina col top club. La situazione

Massara, ex DS del Milan, è pronto a tornare in Italia: vicinissimo l’accordo con la Roma dopo l’addio di Ghisolfi. Ultime

Con un vento di cambiamento che soffia impetuoso su Trigoria, la Roma si appresta a ridefinire le sue gerarchie interne, puntando su una figura di grande esperienza e carisma per guidare il nuovo corso. Come riportato da calciomercato.com, Claudio Ranieri, pur mantenendo la sua etichetta ufficiale di consigliere della famiglia Friedkin, assumerà di fatto un ruolo di primissimo piano, diventando il vero responsabile del progetto tecnico. La sua influenza si estenderà ben oltre le semplici consulenze, configurandolo come un vero e proprio deus ex machina delle scelte future del club capitolino.

Ranieri, forte della sua profonda conoscenza dell’ambiente romano e del calcio italiano in generale, sarà la mente strategica dietro le decisioni più importanti, fungendo da ponte tra la proprietà e la gestione sportiva. Il suo compito sarà quello di delineare la visione a lungo termine della Roma, assicurando coerenza e stabilità in un periodo di grandi trasformazioni. Questa scelta riflette la volontà dei Friedkin di affidarsi a una figura di fiducia assoluta, capace di navigare le complessità del calcio moderno con la sua proverbiale saggezza e la sua innata capacità di leadership.

Sul campo, la guida tecnica sarà affidata a Gian Piero Gasperini, un allenatore noto per il suo calcio propositivo e per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti. L’intesa tra Ranieri e Gasperini sarà cruciale per il successo del progetto. Ranieri fornirà la visione d’insieme e le linee guida, mentre Gasperini si occuperà dell’attuazione quotidiana, plasmando la squadra secondo i dettami tattici e la filosofia di gioco concordati. Questa sinergia mira a creare un ambiente in cui il lavoro di squadra e la condivisione degli obiettivi siano al centro di ogni decisione.

L’articolo di calciomercato.com non si limita a delineare il ruolo di Ranieri, ma apre anche a scenari intriganti per quanto riguarda la direzione sportiva. L’ipotesi di un clamoroso ritorno a Trigoria è più che concreta in caso di addio a Ghisolfi. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Frederic Massara, ex dirigente del Milan. Il suo possibile rientro a Roma è un pensiero che “è vivo da tempo” e su di lui saranno fatte “numerose valutazioni”.

Massara, con la sua esperienza maturata anche in un club blasonato come il Milan, porterebbe a Trigoria una profonda conoscenza del mercato e delle dinamiche delle grandi società. La sua capacità di scouting, la sua rete di contatti e la sua abilità nel negoziare sarebbero un valore aggiunto significativo per la Roma che punta a rafforzare la propria rosa con innesti di qualità. Un suo eventuale ritorno, oltre a rappresentare un’operazione di mercato in entrata per la dirigenza, sarebbe anche un segnale di continuità con una gestione che, in passato, ha già dato buoni frutti. La combinazione dell’esperienza di Ranieri, la visione di Gasperini e le competenze di Massara potrebbe configurare una triumvirato di grande spessore, in grado di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano ed europeo, come auspicato dai suoi tifosi passionari. Le prossime settimane saranno decisive per definire l’assetto definitivo, ma l’aria che si respira a Trigoria è quella di una nuova era all’insegna della competenza e della determinazione.