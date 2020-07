Massara: «Rinnovo Ibra? Con Raiola parliamo lontano dai riflettori»

Frederic Massara ha parlato del doppio rinnovo di Donanrumma e Ibrahimovic: ecco le sue parole a Sky Sport

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic oltre che alla gara di questa sera Sampdoria-Milan:

«Incontro con Raiola? Non c’è bisogno di vedersi, ci stiamo parlando lontano e vorremmo farlo lontano dai riflettori. Ci sono tante questioni che verranno affrontate insieme: a partire dallo voglia di Ibra e dallo spirito con cui proseguirà questa splendida avventura. Più difficile il rinnovo di Ibra o quello di Donnarumma? Sono situazioni diverse che presentano delle particolarità, il nostro obiettivo è ottenere il meglio per il Milan e per i giocatori stessi. Tempi? Donanrumma il contratto ce l’ha, anche se vorremmo estenderlo per costruire il futuro insieme, Ibra invece è in scadenza adesso. Calha ha ancora un anno di contratto, anche con lui ci saranno situazioni da risolvere anche con il suo agente. Ci stiamo lavorando».