ESCLUSIVA MN24 – Massara allo Sheraton: «Trequartista? C’è Brahim»

Frederic Massara, dirigente del Milan si sta dirigendo all’Hotel Sheraton di Milano, per il calciomercato, ecco tutte le trattative in ballo

Sono gli ultimi giorni di calciomercato. È tempo di definire le ultime trattative e il mercato del Milan non è ancora finito, sia in entrata che in uscita.

Pronti a salutare Milanello ci sono Andrea Conti, cercato dall’Atalanta che poi ha virato su altri obiettivi, ma anche da Sampdoria e Genoa; c’è Castillejo che potrebbe tornare in Spagna con il Getafe sulle sue tracce.

In entrata l’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo, i nomi sono quellic che si sentono ormai da giorni: Faivre, Messias e Corona. Il favorito per vestire la maglia rossonera sembra il francese. Oggi potrebbe esssere una giornata decisiva in tal senso con il Milan che si è spinto a 12 milioni + 3 di bonus. A centrocampo resta viva la pista Adli e anche in questo caso manca l’accordo tra società anche se il giocatore ha dato un importante segnale di mercato sui social.

Frederic Massara si sta dirigendo all’Hotel Sheraton per definire tutti questi affari, ma intanto intercettato dalla nostra redazione ha risposto così ad una domanda di calciomercato: «Trequartista? Abbiamo già Brahim Diaz»