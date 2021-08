Adli Milan: indizio di mercato! Ecco cosa è successo – FOTO

I social spesso sono fonte di indizi di calciomercato e anche nel cado di Adli non fanno eccezione, ecco cosa è successo

Un indizio non da poco. Che Yacine Adli voglia indossore nella prossima stagione la maglia del Milan, non è un mistero. L’accordo tra i rossoneri e il Bordeaux non è ancora arrivato però nel frattempo dai social arriva un indizio che potrebbe far pensare che il buon estito della trattativa sia vicino.

Il giocatore francesce ha risposto su Instagram al commento di ringraziamento ai tifosi di Ismael Bennacer: un semplice «Maestro» seguito da tre faccine con gli occhi a cuoricino. Potrebbe voler dir nulla come potrebbe voler dir tutto, intanto le trattative proseguono.