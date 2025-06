Massara, clamoroso retroscena sull’ex Milan! Prima della Roma aveva l’accordo col top club

Massara, spunta il retroscena sull’ex direttore sportivo del Milan: prima dell’accordo con la Roma era tutto fatto con la Juve

Un clamoroso retroscena di mercato, rivelato da Tuttosport, scuote il mondo del calcio italiano e getta nuova luce su un possibile, ma mai concretizzato, approdo di Frederic Massara alla Juventus. L’ex dirigente del Milan, figura chiave nella costruzione della squadra campione d’Italia nel 2022, era a un passo dal vestire i colori bianconeri, con le firme che sembravano ormai una mera formalità. Tuttavia, l’intervento di un nuovo dirigente francese, Damien Comolli, avrebbe fatto saltare l’accordo all’ultimo minuto, cambiando il corso degli eventi e impedendo un trasferimento che avrebbe avuto ripercussioni significative sul panorama dirigenziale della Serie A.

La notizia, riportata con dovizia di particolari da Tuttosport, svela come Massara fosse un obiettivo concreto della Juventus in un momento di ridefinizione delle proprie strategie dirigenziali. Dopo l’esperienza vincente al Milan, dove aveva lavorato al fianco di Paolo Maldini contribuendo in modo determinante alla rinascita del club rossonero, Massara era considerato un profilo ideale per portare nuove idee e competenze all’interno della dirigenza juventina. Le trattative erano a uno stadio avanzato, e sembrava che tutto fosse pronto per l’annuncio ufficiale. Si parlava di un ruolo di primo piano, forse a supporto della direzione sportiva o con mansioni specifiche nell’area tecnica, data la sua comprovata esperienza nella scoperta e valorizzazione di talenti e nella gestione del mercato calciatori.

Il retroscena svelato da Tuttosport evidenzia come la decisione cruciale che ha impedito il passaggio di Massara alla Juventus sia stata quella di Damien Comolli. Il dirigente francese, il cui arrivo alla Juventus non è stato ufficializzato in quel contesto specifico, ma che evidentemente aveva già un peso decisionale significativo nelle strategie del club, avrebbe espresso un parere negativo, o comunque non favorevole, all’ingaggio di Massara. Questo veto, inaspettato e per certi versi enigmatico, ha di fatto interrotto un percorso che sembrava ormai tracciato.

Le motivazioni dietro la scelta di Comolli restano in parte sconosciute, ma il quotidiano torinese ipotizza diverse possibilità. Potrebbe essersi trattato di una divergenza di vedute sulla visione strategica del club, di una preferenza per altri profili dirigenziali o semplicemente di una volontà di non “sovrapporre” figure con competenze simili all’interno dell’organigramma. Ciò che è certo è che la sua intercessione è stata decisiva per bloccare l’affare, lasciando Massara senza una nuova collocazione e la Juventus con una strada dirigenziale differente da quella che sembrava prefigurarsi.

Questa vicenda sottolinea ancora una volta quanto il calciomercato e le dinamiche dirigenziali siano spesso permeate da retroscena complessi e decisioni prese all’ultimo momento, capaci di cambiare il destino di club e professionisti. L’episodio Massara-Juventus, con l’intervento di Comolli, rappresenta un esempio lampante di come anche accordi che sembrano definiti possano saltare per motivi a volte imperscrutabili dall’esterno. Rimane la curiosità su come sarebbe cambiata la Juventus con Massara nel suo organigramma e quali successi avrebbe potuto conseguire l’ex Milan in bianconero. Una storia di mercato, raccontata da Tuttosport, che aggiunge un tassello interessante alla comprensione delle intricate logiche del calcio moderno.