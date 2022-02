Massara: «Chiamata a Donnarumma solo cortesia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Massara a Sportmediaset, nel pre partita di Milan Lazio:

«Una competizione alla quale teniamo molto, sappiamo che può essere un traguardo difficile, affrontiamo una Lazio molto forte e poi nel caso un cammino non semplice ma siamo pronti e fiduciosi. Lazetic? Un ragazzo giovane con potenziale abbiamo fiducia in lui e dobbiamo essere consapevoli che si deve adattare e non dobbiamo alzare le aspettative. L’ultima telefonata a Donnarumma? È stato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte. Siamo felici di avere Maignan, un portiere molto forte è diventato subito un punto di riferimento, e auguriamo a Gigio una luminosa carriera».