Massara analizza l’attacco del Milan: «Se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy»

Massara a Sky Sport interviene sul casting per il centravanti: «Vlahovic con Allegri farebbe benissimo»

Il Milan si prepara alla sfida decisiva di domenica sera contro la Juventus a San Siro, un match che potrebbe chiudere definitivamente il discorso Champions League con quattro giornate d’anticipo. La certezza della partecipazione alla prossima massima competizione europea permetterebbe alla dirigenza di concentrarsi immediatamente sulla costruzione della rosa per la prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di alzare l’asticella e tornare competitivi ai massimi livelli. Proprio del futuro reparto offensivo ha discusso il telecronista Dario Massara negli studi di Sky Sport 24, valutando i vari profili accostati al club rossonero.

L’analisi di Massara si è soffermata sulle diverse opportunità offerte dal mercato internazionale e sulla compatibilità dei vari attaccanti con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Se da un lato nomi come quelli di Lewandowski ed Estupinan (recentemente accostato per le fasce) infiammano la fantasia, dall’altro resta la necessità di trovare un terminale offensivo che garantisca gol e continuità. Tra suggestioni per il fantacalcio e preferenze tecniche, il giornalista ha tracciato il suo personale identikit per il post-Giroud.

«Per la sua storia e per il nostro fantacalcio, Lewandowski sarebbe veramente strepitoso. Per preferenze italiane, Kean in una squadra come il Milan sarebbe davvero ottimale. Vlahovic credo che con Allegri potrebbe fare non bene ma benissimo. Non mi piace Sorloth ma se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy».