Massa un dramma: è lo stesso del fuorigioco di Giroud col Napoli. Tutti gli errori in questa stagione dell’arbitro del Var di Torino-Inter

Il clamoroso errore del Var Massa – che ieri non ha richiamato Guida all’OFR dopo il netto rigore per il contatto Ranocchia-Belotti – non è il primo scivolone per il fischietto di Imperia.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come quest’anno è stato 8 volte al Var e ha diretto in campo undici gare lasciando grossi dubbi in Roma-Napoli (contatto Vina-Anguissa), in Roma-Juventus (i rigori per colpi di braccio di De Ligt erano due) e soprattutto in Milan- Napoli quando col Var (Di Paolo) ha annullato il gol di Kessie per “fuorigioco” di Giroud che era inattivo e in versione materasso sotto Juan Jesus.