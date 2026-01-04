Marusic Milan: il piano di Tare tra il colpo a zero e l’assalto immediato. Lo scenario tra gennaio e giugno

Marusic Milan, i rossoneri hanno sostanzialmente bloccato il calciatore per giugno ma Tare farà un tentativo già a gennaio

Il calciomercato del Milan non si ferma ai nomi altisonanti per l’attacco o ai giovani prospetti europei. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Direttore Sportivo Igli Tare avrebbe messo nel mirino un fedelissimo del suo passato laziale: Adam Marusic. Il terzino montenegrino, colonna della retroguardia di Maurizio Sarri, è in scadenza di contratto a giugno 2026 e rappresenta un’occasione di mercato che il club rossonero vuole cogliere al volo.

Marusic Milan, accordo per giugno: cifre e dettagli

La strategia del Milan per l’estate è già tracciata. Per Marusic sarebbe pronto un contratto biennale (fino al 2028) con un’opzione per il terzo anno a favore del club. La dirigenza di Via Aldo Rossi vede nel classe ’92 il profilo ideale per garantire esperienza e duttilità alla difesa di Massimiliano Allegri, potendo agire sia a destra che a sinistra in una linea a quattro o come quinto di centrocampo.

Il blitz di gennaio: il tentativo di Tare

Tuttavia, il primato in classifica e la maratona di 5 gare in 18 giorni che attende il Milan hanno spinto Tare a valutare un’accelerazione improvvisa. Il DS rossonero farà un tentativo concreto per portare Marusic a San Siro già nella sessione invernale di gennaio. L’obiettivo è regalare ad Allegri un rinforzo “pronto all’uso” per far rifiatare i titolari e sopperire a eventuali emergenze difensive. Trattare con Claudio Lotito non è mai semplice, ma il Milan potrebbe offrire un piccolo indennizzo o inserire una contropartita tecnica per convincere la Lazio a non perdere il giocatore a parametro zero tra pochi mesi.