Marusic, piovono conferme: Milan in pole per l’acquisto a parametro zero a giugno. E a gennaio…

Marusic, arrivano conferme sul forte interesse del Milan in vista del prossimo giugno come colpo a zero. E c’è uno scenario per gennaio

Il calciomercato invernale del Milan non guarda solo alle emergenze immediate, ma lancia ponti strategici verso la stagione 2026/27. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è a caccia di opportunità tra i calciatori in scadenza di contratto, e un nome noto è finito sotto i riflettori: Adam Marusic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il laterale montenegrino della Lazio rappresenta un’occasione ghiotta da bloccare subito per giugno.

L’identikit perfetto per il vice-Saelemaekers

Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, Marusic è libero di firmare con un nuovo club già in questa sessione invernale. Per il Milan, si tratterebbe di un innesto di grande intelligenza tattica:

Marusic è il classico profilo che apprezza: un “soldato” capace di giocare sia a destra che a sinistra, perfetto per alternarsi con e garantire copertura difensiva e spinta costante. Conoscenza della Serie A: A differenza di scommesse estere, il montenegrino ha già maturato anni di esperienza ad alto livello in Italia. Tare, che lo portò alla Lazio dal campionato belga, ne conosce perfettamente le doti umane e professionali.

Strategia a lungo termine

L’idea del Milan è quella di approfittare dello stallo nel rinnovo con la Lazio per assicurarsi un elemento affidabile a costo zero, permettendo così di dirottare il budget per i trasferimenti su altri ruoli, come il difensore centrale. Se Marusic non dovesse trovare l’accordo con Lotito nelle prossime settimane, il Diavolo è pronto a fargli firmare il pre-contratto.