Martorelli sul mercato: «Le big sono ferme perché le risorse economiche sono davvero poche». Le parole del procuratore

Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW della sessione di mercato che si è appena aperta. Ecco le parole del procuratore:

«Difficile definire ora le situazioni di mercato perché siamo agli inizi e manca ancora tanto alla fine. La cosa che sorprende è che le grandi sono ferme al palo perché le risorse economiche sono davvero poche. Si muoveranno solo le piccole, probabilmente, per cercare di cambiare cammino in campionato. Sarà un mercato diverso rispetto a quello dello scorso anno in cui abbiamo visto la grande cessione di Vlahovic».