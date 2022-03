Martorelli: «Donnarumma? Tornasse indietro non lascerebbe il Milan»

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato su Tuttomercatoweb Radio su Gianluigi Donnarumma ed il suo addio al Milan

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato su Tuttomercatoweb Radio su Gianluigi Donnarumma ed il suo addio al Milan. Le sue dichiarazioni.

«Quando si parlava del non prolungamento col Milan dissi che era uno di quegli sbagli che alla lunga paghi. Sono errori di valutazione che tornano dietro come un boomerang, la scelta di lasciare i rossoneri per una situazione ibrida come il PSG è stata scellerata. Per di più senza sapere di avere il posto assicurato… Potesse tornare indietro sono certo rimarrebbe.»