Martinez chiaro: «Leao è cresciuto in quella partita contro la Francia. Adesso lui...»

Martinez su Leao: «Cresciuto molto grazie agli Europei, è uno dei migliori al mondo». Le parole del ct della nazionale belga

Intervenuto in conferenza dopo la vittoria del Portogallo sulla Polonia, ecco le parole del ct Martinezsul giocatore del Milan, Rafael Leao.

PAROLE – «Come affronta Rafael Leão la pressione? Tutti i grandi giocatori vengono esaminati e questo piace ai giocatori. Rafael Leão è cresciuto molto agli Europei, ha giocato una grande partita contro la Francia e credo che questa partita sia stata il momento in cui è cresciuto molto. Oggi ha dimostrato quello che è, uno dei migliori giocatori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno. Per quanto riguarda il primo gol, non ci sono molti giocatori al mondo che creano quell’occasione».