Piemonte a Milan Tv: «Sono più sicura, voglio portare la squadra in alto»

Martina Piemonte ha rilasciato a Milan Tv le prime parole da nuova giocatrice rossonera. Ecco cosa ha detto:

ARRIVO AL MILAN – «Sono emozionatissima, per me è un’onore stare qui e far parte di questa famiglia»

ESPERIENZE – «Le mie esperienze all’estero, soprattutto in Spagna a Siviglia, mi hanno arricchito tanto, soprattutto perchè avevo bisogno di crescere a livello personale, trovandomi lì da sola contro tutto e tutti dovevo badare a me stessa. Infatti in realtà ho molti tatuaggi a riguardo perchè se non credi in te nessun altro può farlo.Sono più responsabile e credo molto di più in me stessa anche a livello calcistico. Ero molto insicura quando entravo in campo,a vevo questo gran fisico e non riuscivo ad usarlo. Quell’esperienza mi ha dato la sicuezza per quando entro in campo»

RIENTRO – «Per me è stato traumatizzante: trauma cranico e covid. Ora che ho superato tutto sono più carica di prima, non vedo l’ora di recuperare i momenti e di farlo con il Milan»

MILAN – «È un’opportunità per riscattarmi, ha tutte le carte in regola, una squadra forte e darò tutta me stessa»

IBRAHIMOVIC «È il dio, il mio idolo fin da sempre, averlo nella stessa squadra è qualcosa di assurdo. È l’unico al mondo e mi ispiro a lui anche a livello caratteriale: non molla mai. sempre affmato, voglia di fare di mettersi in gioco ed è il mio stesso principio di vita»

CREDERE IN SE STESSI – «Bisogna sempre farlo nonostante tutto e tutti perchè alla fine il lavoro duro e la pazienza paga sempre»

OBIETTIVO – «La tranquillità di entrare in una squadra come questa, mettermi a disposizione e riconquistare il posto che il Milan merita, perchè merita di stare più in alto»