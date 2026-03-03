Connect with us

HANNO DETTO

Marotta scalda il Derby: «Partita cruciale per la continuità, ma attenti alle insidie della Serie A»

Published

42 minuti ago

on

By

Marotta

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato anche del derby di domenica contro il Milan poco prima della semifinale di Coppa Italia col Como

A pochi giorni dalla stracittadina milanese dell’8 marzo, l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche post-Champions, spostando il mirino sulla sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida contro il Como, il dirigente nerazzurro ha analizzato l’importanza del Derby in chiave Scudetto.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Pur riconoscendo il peso specifico della sfida di domenica sera alle 20.45, Marotta ha predicato calma: «Il Derby è importante per la continuità del nostro percorso, ma non è ancora l’ultima spiaggia. Ci sono tante insidie e molti punti ancora a disposizione: si può cadere anche con le piccole». Parole che suonano come un monito per la squadra di Cristian Chivu, reduce da un periodo “impreciso” e chiamata a difendere i 67 punti in classifica dall’assalto rossonero.

Mentre il Milan ritrova pezzi pregiati come Giménez e sorride per l’esito degli esami di Bartesaghi, Marotta blinda anche i propri gioielli (come Pio Esposito, allontanando le sirene dell’Arsenal) per mantenere alta la concentrazione su un finale di stagione che promette scintille.

LE DICHIARAZIONI DI MAROTTA

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le ultime su Bartesaghi e le parole di Scaroni sul nuovo stadio

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×