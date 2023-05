Marotta: «Derby? La storia dice questo»

Marotta ha parlato a Sky nel pre partita dell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League. Ecco cosa ha detto

Marotta ha parlato a Sky nel pre partita dell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League. Ecco cosa ha detto

«La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti fanno parte dell’ordinario. Bisogna sempre recitare un ruolo da protagonista. Siamo orgogliosi di essere arrivati qui ce la metteremo tutta anche contro un avversario temibile. Inzaghi? Una stagione è fatta di alti e bassi, non dimentichiamoci dei campionati del Mondo. E’ una stagione che fino ad oggi è andata bene, siamo soddisfatti dei ruolini di marcia nelle competizioni, eccezion fatta per il campionato. Le emozioni le tengo dentro ma questa sera è qualcosa di unico. Uno spot importante per il calcio italiano, me lo gusto».