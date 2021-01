Marotta: «Cessione Suning? La proprietà sta valutando le opportunità»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rivelato una news importante sul futuro del club nerazzurro

Beppe Marotta ha rilasciato una breve intervista nel pre partita di Fiorentina-Inter ai microfoni di Rai Sport, ecco le sue parole:

Sulla cessione del club: «Cessione di quote da parte di Suning? La proprietà sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, oltre che del presente e del futuro. Il management da me rappresentato sa di agire in un contesto molto solido e di contare su un’area tecnica molto compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare».

Sul match di Coppa Italia: «Le partite ufficiali hanno un loro peso, quella di oggi rappresenta un trofeo storico. Abbiamo l’obiettivo di rifare un nuovo derby e dobbiamo dare il massimo delle nostre possibilità».