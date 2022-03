Marotta a Sky: «Superlega? Argomento delicato, l'Inter...»

Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta a Sky prima della partita contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

SUPERLEGA – «C’è stato un forte dibattito e l’Inter ha fatto delle dichiarazioni precise. Ora dobbiamo pensare al campo, ci sarà sempre tempo per riprendere la discussione ma siamo concentrati sul nostro aspetto agonistico. Vogliamo rendere la nostra società sostenibile e lo stiamo facendo nonostante ci sia stata una contrazione finanziaria. L’obiettivo è quello di riprenderci dalla pandemia che ha dato un riscontro negativo a tutti i club. Noi la dodicesima squadra? Non me la sento di rispondere, sono argomenti delicati che vogliamo affrontare nelle giuste sedi»