Marocchi: «Il percorso del Milan è incredibile, da uno stadio vuoto a pieno». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Giancarlo Marocchi ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Il percorso del Milan è stato incredibile. Siamo stati da un passo a non vedere più Pioli in panchina ma poi si è imposto Paolo Maldini. Il Milan primo in classifica arriva da un percorso lungo, da un San Siro vuoto a uno stadio pieno che lo sostiene.»