Marinozzi difende Allegri: «Il Milan non aveva un aspetto mentale che ora ha. C’è una dote nei rossoneri…»

Marinozzi difende il tecnico rossonero: «È l’uomo ideale per questa squadra». Ecco le sue parole

Il pareggio per 1-1 ottenuto all’Olimpico contro la Roma ha riacceso il dibattito sulla qualità del gioco espresso dal Milan. La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato ancora una volta il suo tipico canovaccio: una prima frazione di sofferenza, conclusa a reti bianche grazie a un immenso Maignan, seguita da una ripresa più coraggiosa culminata nel vantaggio di De Winter. Nonostante il pari subito su rigore da Pellegrini, le critiche non sono mancate, ma a spezzare una lancia in favore del tecnico livornese è stato il giornalista Andrea Marinozzi tramite il suo canale YouTube.

Secondo il telecronista, additare Allegri come un allenatore semplicemente “fortunato” è un errore di valutazione. Al contrario, la capacità del Milan di restare aggrappato alla partita anche nei momenti di massima pressione giallorossa sarebbe il vero punto di forza della gestione attuale. «Allegri è l’allenatore ideale per questa squadra: rimanere così tanto in partita anche quando prendi gli schiaffi è una dote», ha spiegato Marinozzi, evidenziando come questa solidità mentale sia un elemento nuovo e fondamentale per i rossoneri.

Marinozzi, la dote mentale come arma per il vertice

Il Milan occupa attualmente il secondo posto in classifica con 47 punti, a cinque lunghezze dall’Inter capolista. Questo pragmatismo, spesso criticato dagli esteti del calcio, è ciò che sta permettendo ad Allegri di mantenere la squadra stabilmente nelle zone altissime della Serie A. Come ribadito da Marinozzi: «Questo è un aspetto positivo e mentale che il Milan non aveva. Allegri è questo e funziona benissimo per il Milan di oggi». In un campionato dove la continuità conta più dello spettacolo, la “corazza” costruita dal tecnico sembra essere la miglior garanzia per il futuro.

