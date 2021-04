Maresca non scagiona Ibrahimovic: le ultime sulla possibile sanzione

Ibrahimovic rischia almeno un turno di stop dopo il rosso rimediato contro il Parma. Il club rossonero, però, è già pronto al ricorso

Ombre sul motivo per cui Maresca ha estratto il cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic. In una prima immagine Ibra e il direttore di gara sono vicini, Donnarumma sta per rilanciare e Zlatan pronuncia un primo: «Vai tu allora!» riferito all’interlocutore. Quando l’estremo difensore rossonero ha rinviato e la palla è in aria Ibra insiste: «Vai a casa allora», e di nuovo «vai a casa se non ti interessa», «se non ti frega…». Per concludere con un: «Mi sembra strano eh» a cui l’arbitro reagisce mostrandogli il cartellino. E’ qui che si distingue bene la voce di Gigio, che interviene nella diatriba: «Ma che ti ha fatto? Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare qua». Zlatan sconsolato esce dal campo ripetendosi: «Cosa ha capito?». Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il referto dell’arbitro verrà valutato domani dal giudice sportivo Mastrandrea: l’espulsione diretta compromette la presenza di Zlatan per la sfida al Genoa. Un rebus contro il Sassuolo, ma il Milan ha già pronto il ricorso con tanto di prove audiovisive per eventualmente mantenere una giornata di squalifica.