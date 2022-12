Simone su Giroud: «E’ bello vederlo giocare, muoversi, seguirlo negli spostamenti». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Marco Simone ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan:

«E’ bello vederlo giocare, muoversi, seguirlo negli spostamenti. Mi sono un po’ emozionato quando hanno detto che segna come me. Vabbè, sono paragoni. Ma sono belli. A questo punto sono autorizzato a dire che io segnavo come Olivier. Bene, bene. Segnerà ancora. Adesso torna, riprende e dimentica subito l’amarezza della finale contro l’Argentina»