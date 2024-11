Marchetti sul Milan: «Non si può dare tutta la responsabilità all’allenatore»

Le parole rilasciate da Luca Marchetti nel portale di TMW: il suo commento sulla situazione che si vive in casa Milan nel presente

Le dichiarazioni del giornalista Luca Marchetti nel suo Editoriale scritto per Tuttomercatoweb.com. Il commento sul Milan:

PAROLE – «Per questo non si può mai dare sempre tutta la responsabilità all’allenatore. E se è vero che in questa stagione dove tante squadre hanno cercato di ricostruirsi il Milan è una di quelle che sta fornendo un cammino più altalenante, è altrettanto vero che lo stesso Ibrahimovic, prima della partita di martedì, ha detto che non ci sarà bisogno di intervenire sul mercato: non è necessariamente un discorso di uomini. Magari di rendimento, di applicazione».