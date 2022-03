Marchetti: «Il campionato sarà deciso da dettagli»

Luca Marchetti, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, ha parlato di Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri

Luca Marchetti, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, ha parlato di Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri:

«Quello che doveva essere il derby che avrebbe potuto determinare la padrona di Milano, è finito zero a zero. Il Milan ha provato a sorprendere i cugini. Con le sue armi: aggressione alta, ripartenza veloce, l’improvvisazione di Leao. Ma proprio in avanti ci sono state delle situazioni che potevano essere gestite meglio. Ed è lì che ha insistito Pioli. Avrebbe preferito sfruttarle le occasioni, come è successo alla Juve. È lì però Anzi sono tutte lì. Domenica c’è lo scontro diretto. Comunque vada non sarà deciso nulla. Ma questo campionato sarà deciso da dettagli. E nei dettagli c’è anche la Coppa Italia»