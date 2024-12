Marchetti dichiara: «Questa è la visione di Cardinale! E le sue scelte...». Le parole

Marchetti ha commentato le parole di Cardinale sull’addio di Maldini e sulla visione che il proprietario ha per il Milan: l’analisi

Marchetti a Sky Sport 24 ha commentato le parole di Cardinale dal documento di Harvard Business School sul Milan.

MARCHETTI – «Estrapolato da un contesto lungo e corposo c’è un passaggio sull’Inter che sta facendo discutere. La visione che ha Cardinale è di sostenibilità che il Milan sta cercando di fare, obiettivo di tutte le squadre. Oggi gli investitori che entrano nel mondo del calcio hanno sempre la sostenibilità come punto di riferimento. C’è stato anche un passaggio piuttosto urticante sul ruolo di Maldini e il motivo per cui non è più dirigente del Milan. Le scelte fatte dalla proprietà sono legittime e da inquadrare in questa visione di Cardinale. È chiaro che poi si vanno a confrontare non solo con i risultati economici che il Milan stava ottenendo con la gestione Elliott perche Maldini, con Massara e Boban, era riuscito a fare politica di spending review e a vincere il campionato, tornando a giocare in Champions. Si continua in questo percorso virtuoso in cui ci vuole l’accompagnamento dei risultati. Lo scorso anno è arrivata la qualificazione in Champions, ma la distanza dall’Inter campione d’Italia era alta. Quest’anno ci sono altre difficoltà».