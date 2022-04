Marchegiani: «Leao ti fa vincere le partite»

Luca Marchegiani intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione del Milan e sul finale di stagione che attende i rossoneri

«Non può essere questa la forza offensiva del Milan, e lì nascono i demeriti. È una squadra che ha questo punto della stagione ha tutto per essere un pochino più efficace, un pochino più di maturità nei giocatori, Leao ti fa vincere le partite. Non riescono a servire le punte come riuscivano a fare ad inizio campionato e ci sono dei giocatori che sono in difficoltà, su tutti Saelemaekers»