Marani: «Scudetto? Se la Juve fa filotto può accorciare sul Milan»

Marani: «Scudetto? Se la Juventus fa filotto può accorciare e sperare». Le dichiarazioni del giornalista sulla corsa al primo posto

Il giornalista Matteo Marani, su Tuttosport, ha parlato dello scudetto.

LE DICHIARAZIONI – «Nelle prossime tre gare troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana, sfide alla sua portata. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati utili consecutivi e di provare ad accorciare ulteriormente su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. Se non butterà via altri punti come nel caso dei due ceduti nel derby di una settimana fa dopo essere stata in vantaggio, punti con i quali i bianconeri starebbero adesso a meno 5 dal Milan capolista.»