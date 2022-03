Marani: «Milan primo non per caso. Ibra c’è stato solo 10 minuti, eppure…». Il giornalista parla del momento rossonero a Tuttosport

Matteo Marani commenta il momento del Milan dopo la vittoria di Cagliari sulle colonne di Tuttosport. Le sue parole.

«La vittoria di Cagliari tiene il Milan davanti alle avversarie e costringe Napoli ed Inter alla rincorsa. Ieri il Diavolo ha vinto l’undicesima gara in trasferta, più di ogni altra squadra. Ha giocato con la maturità che lo accompagna da mesi. Ha deciso la rete di Bennacer, tornato a incidere molto nel gioco rossonero, e la traversa che ha tolto a Pavoletti il possibile 1-1. Ma il Milan ha rischiato tutto sommato poco, ha condotto la gara, ha fermato un Cagliari cui Mazzarri ha dato un’organizzazione impeccabile. Insomma, il Milan non è primo a caso. Si diceva che senza Ibra questa squadra non potesse sognare, invece lo svedese ha giocato meno di dieci minuti tra febbraio e marzo. Eppure il Diavolo è lassù, ad alimentare una corsa che potrebbe arrivare fino all’ultima giornata.»