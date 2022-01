Marani: «Il Milan mi ha sorpreso, ecco perchè»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha dato la sua opinione sulla prima parte di stagione del Milan. Ecco le sue parole:

«Ci sono alcuni giocatori che sono sotto il rendimento dello scorso anno come Theo Hernandez e Kessié, Ibrahimovic non segna come lo scorso anno, Calabria non c’è stato quasi mai. E’ mancato Kjaer, non c’è Calhanoglu che è stato trascinatore della prima parte di stagione, Diaz è un po’ meno forte dell’anno scorso, detto questo il Milan ha clamorosamente solo un punto in meno dell’anno scorso. Il Milan si sta consolidando»