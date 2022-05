Marani: «Milan primo? Il simbolo di come il lavoro ripaghi»

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione del Milan. Ecco le sue parole

«Milan primo? Dimostrazione di come il lavoro ripaghi, in questo momento stanno in testa alla classifica, hanno 5 punti in più dell’anno scorso, hanno avuto assenze più di tutti, non se ne sono mai lamentati e hanno continuato. Da qui alla fine la gara di oggi è nettamente la più difficile, se scavalla questa se la può giocare. Per me vedere il Milan li è una notizia».