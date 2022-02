ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole

«Io do delle chance al Napoli ma c’è bisogno che prenda consapevolezza, però lo deve fare in questa settimana, ci sono le sfide contro Lazio e Milan si gioca lo scudetto in questi giorni»