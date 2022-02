Marani avverte: «La Juve può tornare in corsa per lo Scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani, nel suo editoriale su Tuttosport in edicola questa mattina, ha parlato della situazione scudetto:

«Nelle prossime tre gare, Madama troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati utili consecutivi e di provare ad accorciare ulteriormente su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. Se non butterà via altri punti come nel caso dei due ceduti nel derby di una settimana fa dopo essere stata in vantaggio, punti con i quali i bianconeri starebbero adesso a meno 5 dal Milan capolista, la squadra può cullare in effetti qualche legittima speranza. In campo non ruba l’occhio, ma i punti in classifica sì»