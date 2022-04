Manzo: «Inter la più accreditata per vincere. Milan? Troppi punti persi». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Andrea Manzo ha parlato così della corsa Scudetto. Le parole dell’ex centrocampista del Milan a Tuttomercatoweb.

«Giroud? Ha fatto gol pesanti però al di là di ieri a volte il Milan ha perso punti contro squadre di medio-bassa classifica senza prendere quel margine che poteva assicurarsi. L’Inter comunque fin dall’inizio era la più accreditata per vincere lo scudetto ma anche i nerazzurri non possono permettersi passi falsi. La formazione di Inzaghi in ogni caso ha un calendario sulla carta più agevole rispetto ai rossoneri.»