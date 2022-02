Mano Udogie, Marino non ci sta: «Nessun errore, Guida un professionista»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così dell’episodio del tocco di mano di Udogie

Pierpaolo Marino va controcorrente sull’episodio del tocco di mano di Udogie in Udinese–Milan. Le parole del direttore dell’area tecnico friulano all’Ansa.

«Il Var non può decidere a sensazione, ma sulla scorta di documentazione inoppugnabile. Come hanno fatto l’arbitro Marchetti e, soprattutto, il Var Guida, professionista di vastissima esperienza, che non ha ravvisato dalle immagini un chiaro ed evidente errore. Non c’è stata alcuna irregolarità: da 48 ore continuo a leggere e sentire polemiche, eppure avrò rivisto le immagini diecimila volte e non sono riuscito a ravvisare questo fantomatico tocco.»