Mano Strakosha fuori area, giallo o rosso? Il commento di Marelli

Episodio dubbio in avvio di Lazio-Milan, con il portiere biancocelestre Strakosha che tocca il pallone di mano fuori area

Subito un episodio da moviola in Lazio-Milan. Al 9′ minuto di gioco il portiere biancoceleste Strakosha blocca il pallone di mano fuori area dopo un rimpallo con Messias. L’arbitro Guida estrae solo il cartellino giallo.

Come raccontato in diretta da Luca Marelli, il caso non può essere da espulsione perchè il pallone non è diretto verso lo specchio della porta e non è considerabile chiara occasione da gol.