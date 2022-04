Mano Luis Alberto, mano larga in area: ma il VAR non ravvisa il rigore

Altro episodio dubbio durante Lazio-Milan. Al 38′ del primo tempo c’è un tocco di mano in area di Luis Alberto

Un altro tocco di mano che lascia diversi dubbi in Lazio-Milan. Al 38′ del primo tempo su una carambola in area la palla finisce sul braccio, molto largo, di Luis Alberto. Il giocatore biancoceleste porta via la palla dalla disponibilità di Brahim Diaz.

Anche Luca Marelli a Dazn conferma i diversi dubbi: «Il braccio di Luis Alberto è abbastanza largo rispetto al corpo e guarda il pallone, è un episodio molto ma molto dubbio.»