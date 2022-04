Manfredini: «Per lo scudetto vedo leggermente favorito il Milan»

L’ex calciatore, Christian Manfredini, ha parlato della lotta scudetto e del duello al vertice tra Inter e Milan

Intervistato da FootballNews24, Christian Manfredini ha parlato dell’accesa lotta scudetto:

«L’Inter, per quanto riguarda la lotta scudetto, si è rimessa in carreggiata con la vittoria sulla Juventus. La corsa è a tre, con il Milan leggermente favorito, rispetto alle altre, per il punto di vantaggio. Le tre squadre se la giocheranno fino alla fine. Non ti saprei dire la vera favorita. L’Inter ha rallentato moltissimo, ma con la vittoria di Torino le chance sono tornate come quelle di prima.»