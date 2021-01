Mandzukic, Milan: oggi il summit che potrebbe essere decisivo, come riporta Gazzetta dello sport internamente a pagina dieci

Mandzukic, Milan: oggi il summit che potrebbe essere decisivo, come riporta Gazzetta dello sport internamente a pagina dieci: “Giorno verità c’è un summit di mercato per Mandzukic”.

COSA SUCCEDE- Come riporta la rosea, nella giornata di oggi avverrà il primo, vero approfondimento per arrivare all’attaccante croato. La proposta rossonera prevede un contratto di 6 mesi, sempre con prospettiva sul futuro di un rinnovo per un’altra stagione.

LA RISPOSTA DEL GIOCATORE- C’è fiducia su ciò che potrebbe rispondere il giocatore alla proposta rossonera, più che altro per un motivo dominante: a 34 anni l’occasione di tornare protagonista appare come un’opportunità più unica che cara, a maggior ragione in un Milan primo in classifica e con ottime prospettive future, qualora dovessero rinnovargli il contratto anche per la prossima stagione.