Mandzukic Milan LIVE: il croato in arrivo in Italia – MN24

Mandzukic Milan LIVE: il centravanti croato questa sera giungerà a Milano e domani effettuerà le visite mediche per i rossoneri

Mario Mandzukic è il nuovo attaccante scelto dal Milan per questa sessione di calciomercato: il centravanti svedese questa sera farà il proprio ritorno in Italia con un aereo privato in partenza da Zagabria. Fissate per domani le visite mediche presso il centro La Madonnina.

Mandzukic day LIVE

17:25 – Mario Mandzukic è in volo verso l’Italia. Il croato sbarcherà questa sera prima di cena a Milano.

16:53 – Mario Mandzukic arriverà questa sera a Milano – il centravanti croato domani inizierà ufficialmente la propria avventura in rossonero dopo aver sostenuto le visite mediche. Arrivo previsto intorno alle 19.40.

16:30 – Sky, Mandzukic arriva già questa sera in Italia – Secondo Gianluca Di Marzio sarà stasera l’arrivo del centravanti croato.

13:13 – Di Marzio: affare fatto Mandzukic al Milan – l’attaccante rossonero dovrebbe arrivare domani a Milano per sostenere le consuete visite mediche.

10:13 – Accordo raggiunto tra il Milan e Mandzukic –Il Milan ha detto sì all’arrivo in rossonero di Mario Mandzukic. L’attaccante croato farà il proprio rientro in Italia nella serata di oggi e domani mattina effettuerà le visite mediche a La Madonnina.

Le cifre dell’operazione

Mario Mandukic si trasferisce al Milan a parametro zero firmando un contratto di sei mesi da circa 2 milioni di euro. Le parti starebbero anche pensando di inserire una clausola sulla stagione successiva che scatterebbe sulla base di determinati risultati individuali e di squadra raggiunti.