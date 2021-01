Mandzukic al Milan: rinnovo automatico al raggiungimento di un obiettivo

Mario Mandzukic al Milan: ci sarebbe il rinnovo automatico di un anno nel caso di raggiungimento di un obiettivo

Mario Mandzukic è pronto ad iniziare la propria avventura al Milan, il centravanti croato è partito per la volta di Milano dove questa sera sbarcherà poco prima dell’ora di cena. In attesa delle visite mediche di rito, in programma domani mattina, si svelano nuovi retroscena riguardanti il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al Milan.

RINNOVO AUTOMATICO – Nell’accordo tra il Milan e Mandzukic sarebbe presente anche una clausola di rinnovo automatico nel caso di raggiungimento dell’obiettivo qualificazione in Champions League.