Mandzukic, le cifre di un affare in dirittura d’arrivo: pochissimi i problemi che tuttavia non lasciano indifferente la dirigenza Milan

Mandzukic, le cifre di un affare in dirittura d’arrivo: pochissimi i problemi che tuttavia non lasciano indifferente la dirigenza Milan.

AD UN PASSO DALL’AFFARE- “Al Milan non più una semplice suggestione, ma una realtà che attende solo il nero su bianco per l’ex bianconero. Giochi di parole a parte, come riporta il Corriere della sera di questa mattina, I contatti con Giovanni Branchini, agente del giocatore, sono continui, a testimonianza del reale desiderio di chiudere in fretta.

TELEFONATE- Sempre secondo il quotidiano, il croato avrebbe già avuto anche un paio di telefonate dirette con Maldini, durante questi colloqui, il giocatore avrebbe ribadito ancora una volta che al Milan verrebbe subito.

CIFRE- Attualmente svincolato, non ci sarebbero dunque costi di trasferimento ma solo quelli di ingaggio: 1,8 milioni di euro netti, la proposta rossonera per colui che diventerebbe a tutti gli effetti un vice Ibra, definizione che potrebbe anche non piacergli, ad ogni modo staremo a vedere. Il Milan riflette sulla tenuta fisica del giocare e sul possibile impatto in spogliatoio.