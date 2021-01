Mandzukic, il Derby di Coppa per il debutto da titolare, lo spiega Gazzetta questa mattina, la quale sottolinea l’importanza di un cambio

Mandzukic, il Derby di Coppa per il debutto da titolare, lo spiega Gazzetta questa mattina, la quale sottolinea l’importanza di un cambio per cominciare a vedere il livello di sintonia in campo con Ibra, oltre a mettere minuti preziosi, utili sia in campionato che in Europa League, sempre più vicina.

SFIORATO IL GOAL- “Il croato entrato nel finale ha sfiorato il gol. Fisicamente è ok, nel derby di Coppa Italia potrebbe partire titolare”. Così la rosea di questa mattina a pag. 11, la quale menziona Ibrahimovic in relazione alle parole del centravanti svedese sulla loquacità del compagno di squadra: «Non parla tanto, si vede. Ho provato a dirgli benvenuto in slavo, in italiano. il mister gli ha chiesto se voleva dire qualcosa alla squadra e ha detto no. Parla poco, è molto serio e concentrato».